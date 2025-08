Ufficiale Lione, altro rinforzo per Fonseca: dal Viktoria Plzen arriva Sulc per 7,5 milioni più bonus

L’Olympique Lioneha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista ceco Pavel Sulc. Il giocatore, classe 2001, si trasferisce dal Viktoria Plzen e firma un contratto valido fino a giugno 2029. L’operazione è stata chiusa per una cifra iniziale di 7,5 milioni di euro, con possibili bonus che potrebbero far salire il costo complessivo fino a 10 milioni. Il 24enne, in grado di giocare in diverse posizioni a centrocampo, arriverà a Lione entro la fine della settimana per firmare il contratto.

La conferma era già arrivata in mattinata anche dal presidente del club polacco Adolf Sadek, che ha spiegato che il calciatore non giocherà nel prossimo match di Champions League contro il Celtic: "Pavel ha ricevuto il via libera dal club per un trasferimento all'estero. Tutti i dettagli, comprese le visite mediche, sono in fase di definizione. Se tutto andrà bene, verrà trasferito in un club europeo di fama".