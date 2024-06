Ufficiale Sunderland, ecco il nuovo allenatore: ha firmato Regis Le Bris

Dopo il gran rifiuto di Will Still, che ha preferito restare in Francia e firmare con il Lens, il Sunderland ha nominato il nuovo allenatore. sempre francese, si tratta di Regis Le Bris.

Il 48enne ha guidato il Lorient nelle ultime due stagioni e non è riuscito ad evitare la retrocessione in quella appena terminata. Ora spera di rilanciarsi in una delle piazze più appassionate d'Inghilterra.