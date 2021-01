Suso fa volare il Siviglia, con l'Alaves succede di tutto: Joselu sbaglia il rigore del 2-2 al 91'

Importantissimo successo per il Siviglia, che espugna il campo dell'Alaves nella sfida della diciannovesima giornata de LaLiga. La squadra di Lopetegui vince 2-1: apre le danze il solito En-Nesyri dopo 3', ma al 12' arriva il pareggio di Mendez. Il gol decisivo (bellissimo) lo firma l'ex milanista Suso alla mezzora, poi non succede praticamente nulla fino all'83', quando viene annullato col VAR la rete del 3-1 firmata da Navarro. E non finisce qui, perché al 91' Joselu sbaglia il rigore del possibile 2-2. Con questi tre punti, gli andalusi salgono a quota 33, al quarto posto in classifica (a un punto dal Barça e 4 dal Real), mentre l'Alaves resta a 18, in piena bagarre salvezza.

Il programma completo della diciannovesima giornata

Cadice-Levante 2-2: 4' Perea, 8' e 11' Roger (L), 28' Cala

Valladolid-Elche 2-2: 9' e 43' Josan (E), 71' Michel, 89' Fernandez

Alaves-Siviglia 1-2: 3' En-Nesyri, 12' Mendez (A), 30' Suso

Domani

Getafe-Huesca

Betis-Celta Vigo

Villarreal-Granada

Giovedì>

Valencia-Osasuna

Eibar-Atletico Madrid

Già giocate

Real Madrid-Athletic 3-1

Barcellona-Real Sociedad 2-1