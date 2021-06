Svezia, problemi per Ekdal e Cajuste. Ma il mediano della Samp può recuperare per la Spagna

Come se non bastassera le defezioni di Matias Svanberg e Dejan Kulusevski, positivi al Coronavirus, la Svezia potrebbe essere costretto a fare a meno anche di Albin Ekdal e Jens Cajuste nel match d'esordio a Euro2020 contro la Spagna. Il centrocampista della Sampdoria è alle prese con un problema fisico a causa di un colpo rimediato giovedì in allenamento. Ieri non s'è allenato, forse più per precauzione che per altro. Per il c.t. Janne Anderson l'ex Juventus è una pedina importante e non vuole farne a meno, ma deciderà solo nelle prossime ore se schierarlo. Più complicato invece il recupero di Cajuste, apparso ieri ancora con la caviglia fasciata.