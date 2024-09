Ufficiale Tanlongo e Koindredi salutano lo Sporting CP in prestito: uno giocherà a Cipro, l'altro in Svizzera

Doppia cessione in prestito con diritto di riscatto per lo Sporting CP, che ha deciso di privarsi, almeno per questa stagione, del mediano italo-argentino Mateo Tanlongo e del centrocampista francese Koba Koindredi. Il primo si è accasato al Pafos FC a Cipro, il secondo invece è ripartito dalla Svizzera, firmando con il Losanna. Di seguito entrambi i comunicati:

"Il Pafos FC annuncia l'accordo con lo Sporting CP per il prestito con opzione di acquisto del giocatore argentino Mateo Tanlongo. Mateo Tanlongo ha 21 anni (12/08/2003) e gioca come centrocampista difensivo. Mateo ha iniziato il suo percorso calcistico nell'accademia del Rosario Central, arrivando in prima squadra e totalizzando 36 presenze all'età di 19 anni. Nel gennaio 2023 ha attraversato l'Atlantico per unirsi allo Sporting CP e in quella stagione (2022/2023) ha collezionato 14 presenze con i giganti portoghesi in tutte le competizioni, inclusa l'Europa League. Dopo un breve periodo in prestito in Danimarca all'FC Copenhagen all'inizio della stagione 2023/2024, ha concluso la stagione in prestito al Rio Ave, con cui ha collezionato 12 presenze. Mateo ha rappresentato anche l'Argentina, con la quale ha collezionato 5 presenze nella nazionale Under 20. Il giocatore ha scelto il numero 16. Diamo il benvenuto a Mateo nella famiglia PAFOS FC!".

"L'FC Lausanne-Sport annuncia l'arrivo di Koba Koindredi dallo Sporting CP. Il 22enne centrocampista francese si unisce a noi con un prestito stagionale con opzione di riscatto. Originario della Nuova Caledonia, Koba Koindredi è arrivato giovanissimo nella Francia continentale. Dopo aver iniziato a giocare al Fréjus, è entrato nel centro di formazione dell'RC Lens nel 2017. Due anni dopo, notato dal Valence CF, è entrato nelle giovanili del club spagnolo. Koba Koindredi ha fatto il suo debutto professionale lì nella stagione 2020/2021 e ha giocato un totale di 19 partite con la prima squadra, segnando due gol. Dopo un anno in prestito al Real Oviedo, ha iniziato la scorsa stagione in prestito all'Estoril, nella prima divisione portoghese. Lo scorso gennaio è entrato a far parte di uno dei nomi più importanti del calcio lusitano, lo Sporting CP. Con i colori del club di Lisbona, ha giocato 8 partite, ha vinto il campionato nazionale e ha esordito in Europa League, eliminando soprattutto il BSC Young Boys negli spareggi per gli ottavi di finale. Sulla scena internazionale è stato convocato più di 25 volte con la nazionale francese. Dopo i recenti infortuni al centrocampo, la società ha dovuto reagire rapidamente inserendo un giocatore pronto a giocare subito e il cui apporto rappresenta un vero valore aggiunto per la rosa. Koba Koindredi è arrivato a Losanna questo giovedì e ha superato con successo la visita medica. Venerdì mattina ha completato il suo primo allenamento. Indosserà il numero 5. Tutto il club ti dà il benvenuto qui a Losanna Koba!".