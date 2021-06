Tante partite nella notte: i risultati delle qualificazioni del Nord e Centro America per Qatar 2022

Sono tante le partite che si sono giocate nella notte per quanto riguarda la prima fase di qualificazione per i Mondiali in Qatar nel 2022. Di seguito tutti i risultati per quanto riguarda il Nord e Centro America dove ha segnato anche Alphonso Davies nel 4-0 del Canada a Suriname:

Grenada 1-2 Montserrat

Bermuda 1-1 Isole Cayman

Curacao 0-0 Guatemala

Barbados 1-1 Dominica

Canada 4-0 Suriname

El Salvador 3-0 Antigua & Barbuda

Panama 3-0 Repubblica Dominicana