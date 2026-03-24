Tebas attacca il sistema francese: “Il PSG ha troppo potere, gli altri club restano in silenzio”

Javier Tebas torna a far discutere con dichiarazioni destinate a far rumore anche fuori dalla Spagna. Il presidente della Liga, presente a Parigi per un convegno dedicato al tema della pirateria audiovisiva, ha colto l’occasione per parlare anche degli equilibri del calcio francese, soffermandosi in particolare sul peso del Paris Saint-Germain all’interno della Ligue 1.

Intervistato da L’Equipe, Tebas ha sottolineato come il club parigino goda di una posizione dominante non solo sul campo, ma anche dal punto di vista mediatico ed economico. Secondo il dirigente spagnolo, una parte di questo vantaggio deriverebbe dall’influenza legata ai diritti televisivi e al rapporto con beIN Sports.

“Il PSG ha potere perché gli altri restano in silenzio”, ha dichiarato, evidenziando come, a suo giudizio, manchi una vera opposizione da parte delle altre società del campionato.

Tebas ha poi insistito sul tema della responsabilità collettiva: “Se il PSG ha così tanta forza è perché molti club non osano reagire. Questa dinamica deve essere spezzata. Non significa che il PSG non debba restare la squadra più forte o competitiva, ma non è necessario che abbia un’influenza così grande su tutto il sistema”.