Tebas attacca il Barcellona: "Per Messi mai chiesta l’approvazione della Liga”

Javier Tebas torna a parlare dei temi più caldi del calcio spagnolo e lo fa con dichiarazioni destinate a far discutere. Il presidente della Liga, intervenuto durante un evento organizzato dall’ISDE, ha affrontato diverse questioni, a partire dal tentativo del Barcellona di riportare Lionel Messi in Catalogna.

Il numero uno del campionato spagnolo ha smentito con decisione la versione fornita in passato da Xavi Hernández e dall’ex direttore sportivo blaugrana Mateu Alemany. Secondo Tebas, il club non avrebbe mai ricevuto un via libera formale. “Non avevano l’approvazione della Liga e non l’hanno mai chiesta”, ha dichiarato.

Il dirigente ha spiegato che sarebbe stato comunque impossibile autorizzare l’operazione senza conoscere i dettagli economici dell’eventuale accordo: “Non si può dare il via libera senza sapere quale stipendio avrebbe richiesto Messi e senza applicare le regole salariali. Anche se il contratto avesse indicato una cifra più bassa, non sarebbe stato possibile”.

Tebas ha poi aggiunto che, a suo avviso, Alemany si sarebbe confuso sulla vicenda: “Non è vero. Anche se ci fosse stato un accordo, la valutazione del contratto sarebbe stata simile a quella di João Félix”.

Nel suo intervento il presidente della Liga ha toccato anche il tema delle partite da disputare negli Stati Uniti, progetto che continua a sostenere. “C’era una politica del Real Madrid per fermare questa partita”, ha affermato, definendo l’opposizione una “mancanza di rispetto per i tifosi americani del calcio spagnolo”.

Infine una battuta sul procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti dal Tribunale Amministrativo dello Sport: “Non si sa nulla, nemmeno io. Chiedete alla Segreteria di Stato o a Florentino Pérez: dicono che vogliono annientarmi”.