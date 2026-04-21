Novità in Spagna: dalla prossima stagione sarà introdotto il fuorigioco automatico

La Liga si prepara a compiere un importante passo avanti sul fronte arbitrale. Il presidente Javier Tebas ha annunciato che, a partire dalla prossima stagione, verrà introdotto il fuorigioco automatico sia nella massima serie sia nella seconda divisione del calcio spagnolo.

L’annuncio è arrivato durante un evento organizzato da LaLiga a Madrid, dedicato alla geopolitica dello sport. "Il processo è già in corso. Ora dipende soprattutto da aspetti tecnologici, ma sarà pronto per la prossima stagione, auspicabilmente già dalla prima giornata", ha spiegato Tebas, come riportato da Marca. Attualmente il campionato spagnolo utilizza un sistema semi-automatico, che richiede ancora l’intervento degli arbitri VAR, in particolare per stabilire il momento esatto del passaggio attraverso la selezione del cosiddetto "frame", spesso oggetto di polemiche.

La nuova tecnologia promette di eliminare proprio questo margine di interpretazione. Il sistema prevede l’introduzione di una microchip all’interno del pallone, capace di rilevare con estrema precisione l’istante in cui viene effettuato il tocco. Questo dato verrà poi incrociato con le informazioni raccolte da telecamere speciali installate negli stadi, in grado di tracciare in tempo reale la posizione dei giocatori. L’obiettivo è rendere le decisioni più rapide e accurate, riducendo al minimo l’errore umano e le controversie. Una vera e propria rivoluzione tecnologica che potrebbe cambiare in modo significativo la gestione delle partite nel calcio spagnolo.