Tegola sul Leicester: Praet fuori 3 mesi per uno strappo muscolare. L'Europeo non è a rischio

Momento decisamente negativo per i centrocampisti belgi: doo Axel Witsel, si è infortunato anche Dennis Praet, giocatore del Leicester ammirato in Italia con la maglia della Sampdoria. Praet ha accusato un problema dopo uno scatto nei minuti finali della sfida di FA Cup contro lo Stoke City, disputata sabato scorso. La diagnosi non è delle migliori: strappo ai muscoli posteriori della coscia e tre mesi di stop. Per sua fortuna, la partecipazione all'Europeo non sembra essere compromessa.