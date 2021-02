Tempi duri per Suning. Mister Olaroiu lascia lo Jiangsu: "Meritavo più rispetto dalla società"

Tempi difficili per Suning. Oltre ai problemi dell'Inter e i ritardi nel saldare le ultime mensilità del 2020, anche lo Jiangsu sta vivendo un periodo estremamente delicato. Dopo l'addio di Alex Texeira, anche l'allenatore Cosmin Olaroiu ha deciso di risolvere il suo contratto con il club cinese, come ha annunciato in esclusiva al portale Telekom Sport “Sono molto dispiaciuto per i tifosi e per il gruppo di giocatori a cui sono molto legato. Noi, lo staff, non volevamo questa separazione e penso che meritassimo più rispetto per il contributo che abbiamo dato".