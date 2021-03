Terremoto Barça, il candidato alla presidenza Laporta: "Bartomeu non ha gestito bene il club"

Joan Laporta, candidato alla presidenza del Barcellona, ha commentato così a UA1 Lleida Ràdio la notizia dell'arresto dell'ex presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu: "Non è una bella notizia per il Barcellona il fatto che un ex presidente venga arrestato. Anche se la gestione di Bartomeu non è stata buona, non è una bella immagine. Si tratta certamente di qualcosa di impattante", le sue brevi dichiarazioni.