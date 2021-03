Terremoto Barcellona, la rabbia dei soci: "È una storia che segnerà il club"

vedi letture

L'arresto dell'ex presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu e dei dirigenti Òscar Grau e Romà Gómez Ponti, nell'ambito dell'inchiesta legata al BarçaGate ha scosso l'ambiente blaugrana ed è certamente uno dei punti più bassi del glorioso club: "È una giornata molto triste per tutti i tifosi del Barcellona - dichiara un socio -. Quando ho sentito la notizia ho provato molta rabbia. È una storia che segnerà il club. Tutti noi soci ci sentiamo un po' responsabili. Bisognerà fare le indagini per bene ma è chiaro che chi ha sbagliato deve pagare. Sarebbe inaccettabile se nessuno pagasse. Il club ne risentirà a livello d'immagine, ma saprà reagire e andare avanti. La situazione è complicata ma il Barcellona tornerà a vincere. Magari non subito, in un anno o due. Ma sono sicuro che torneremo ad essere il miglior club al mondo".