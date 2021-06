Terza finale europea consecutiva per la Germania U21: eguagliata l'Italia 92-94-96

Grazie alla vittoria contro l'Olanda, la Germania raggiunge la terza finale consecutiva agli Europei Under 21, dopo la vittoria nella finale del 2017 contro la Spagna e la sconfitta, sempre contro gli spagnoli, nella finale del 2019. I tedeschi raggiungono in questo speciale record l'Italia, che nel 1992, 1994 e 1996 arrivò per tre volte in finale, vincendole tutte e tre contro Svezia, Portogallo e Spagna.