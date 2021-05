"The italian job": ecco come la stampa inglese apprende del ritorno di Mourinho in Serie A

Oggi alle 15:41

Mourinho alla Roma è un terremoto che scuote l'Europa calcistica. Quasi tutte le testate online d'Inghilterra aprono con la clamorosa notizia di pochi minuti fa: "The italian job" titola il Mirror sul ritorno in Italia dopo 11 anni dello Special One. "José è tornato... di già" scrive il Daily Mail. "When in Rome" è invece la copertina del Sun.

