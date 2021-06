Thorgan Hazard parla del fratello Eden: "In Spagna sanno il suo valore e lo dimostrerà"

Stagione in chiaro-scuro a Madrid per Eden Hazard. A prendere le difese del giocatore del Real però è il fratello Thorgan che ha dichiarato: "In Spagna la stampa non rende le cose facili. Ma è normale essere un po' duri con Eden. Non ha dimostrato cosa è capace di fare. In Spagna sanno che giocatore è, vale a dire un giocatore eccezionale. Spero che lo dimostrerà nel prossimo anno e chiarirà le cose".