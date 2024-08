Ufficiale Titolare nel pre-campionato, Hein lascia l'Arsenal in prestito: il portiere vola in Spagna

L'Arsenal cede il portiere Karl Hein in prestito al Real Valladolid. La notizia ufficiale e viene comunicata dai Gunners tramite la seguente nota: "Karl Hein è passato in prestito al Real Valladolid, squadra della Liga, per la stagione 2024/25. Il portiere 22enne si è unito a noi nel 2018 dal club della sua città natale, il Nõmme United. Karl ha firmato il suo primo contratto professionale con noi nel maggio 2019 e ha firmato un nuovo contratto a lungo termine poco prima di unirsi al Reading in prestito nel gennaio 2022, per il resto della stagione.

Nazionale estone, Karl ha già collezionato 30 presenze nella nazionale maggiore. Prestazioni costanti e impressionanti hanno visto Karl nominato Giovane Giocatore dell'anno dell'Estonia nel dicembre 2021. Karl ha fatto il suo debutto in prima squadra all'Emirates Stadium nel settembre 2022, nella partita del terzo turno della Carabao Cup contro il Brighton & Hove Albion.

Un inizio di successo per la stagione 2024/25, Karl ha giocato tutte e tre le partite del nostro tour negli Stati Uniti contro Bournemouth, Manchester United e Liverpool. Tutti all'Arsenal augurano a Karl tutto il meglio per la prossima stagione con il Real Valladolid. L'operazione di finanziamento è subordinata al completamento degli iter regolamentari".