tmw Betis, Nabil Fekir cambia agente e guarda al futuro: Arsenal in pole position per il 2021-22

Nabil Fekir guarda al futuro. L'attaccante della Nazionale francese e del Real Betis, classe 1993, cambia agente ed entra nella storica scuderia di Promoesport, tra le principali agenzie del panorama internazionale. Ex Olympique Lione, il campione del mondo anche in questa stagione si sta confermando a suon di gol, assist e giocate di livello (si contano ben 63 presenze, con 10 gol e 10 assist, dal suo arrivo in Andalusia nel 2019-2020) e le sirene di mercato, in vista dell'estate che verrà, suonano già insistentemente.

In pole position, secondo quanto appreso da TMW, c'è infatti l'Arsenal del suo grande estimatore Mikel Arteta, che pensa proprio a Fekir per rinforzare il reparto avanzato dei Gunners nella prossima stagione, senza dimenticare neanche i sondaggi realizzati negli scorsi mesi dal Liverpool di Klopp. La scelta di cambiare procuratore è quindi da leggersi, inevitabilmente, anche nell'ottica di un possibile trasferimento fra pochi mesi. Non prima, però, di aver aiutato il Betis di Pellegrini a raggiungere un posto in Europa.