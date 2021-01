tmw Chelsea, nuovi contatti per il rinnovo di Thiago Silva: parti più vicine

vedi letture

Il Chelsea accelera per il rinnovo di contratto di Thiago Silva. Contatti in corso per prolungare fino al 2023, altri due anni oltre la scadenza o uno più opzione, situazione in via di definizione. C’è la volontà comune di proseguire insieme. Nelle prossime settimane può arrivare la fumata bianca. Thiago Silva-Chelsea, avanti insieme...