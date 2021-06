tmw Darío Benedetto in uscita dall'OM: fra pressing Elche e possibile ritorno al Boca

vedi letture

Dario Benedetto potrebbe presto salutare l'Olympique Marsiglia. Detto dell'interesse francese per Giovanni Simeone del Cagliari, sull'attaccante argentino continua ad essere in pressing l'Elche dopo i primi approcci di qualche settimana fa. Con la salvezza raggiunta, infatti, il club iberico vorrebbe regalarsi una prima punta di spessore in vista della prossima stagione.

Non solo Elche però, visto che secondo quanto raccolto da TMW su Benedetto è da registrare anche l'interesse del Boca Juniors. Il classe '90 arrivò in Ligue 1 nel 2019 proprio dagli Xeneizes, che ora sognano il ritorno di un giocatore che in 3 stagioni alla Bombonera segnò 45 gol in 75 partite.