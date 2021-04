tmw Gambia, rinforzo italiano in dirigenza: Alessandro Soli è il nuovo scout della Nazionale

Rinforzo italiano per il Gambia. Alessandro Soli è il nuovo scout della nazionale maggiore, appena qualificatasi per la prima volta nella storia alla coppa d'africa. Un colpo da novanta per la federazione e per l'allenatore belga Tom Saintfiet, che potrà contare sulle qualità dello scout italiano che vanta esperienze al Piacenza, all’Hoffenheim e all’Aek Atene. A Soli il compito di individuare e monitorare i calciatori da convocare per la Nazionale, che da oggi parla un po’ italiano...