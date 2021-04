tmw Lille, occhi su Uros Kabic del Vojvodina

Un’idea per il futuro. Il Lille guarda in casa Vojvodina. E pensa a Uros Kabic, ala destra classe 2004. Contatti in corso e apprezzamenti da parte del club francese. Il rinforzo per il futuro, al Lille, può arrivare dalla Serbia..