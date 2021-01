tmw Moises Caicedo, in arrivo il work permit e il Brighton a sorpresa brucia la concorrenza

vedi letture

A sorpresa, la spunterà il Brighton per il talento dell'Ecuador classe 2001 Moises Caicedo. Accordo raggiunto con l'Independiente del Valle grazie a un'offerta di poco superiore ai 5 milioni di euro per l'80% del cartellino ma, soprattutto, in arrivo il work permit già nelle prossime ore, quel permesso di lavoro che permetterà a Caicedo già in settimana di volare alla volta dell'Inghilterra.

Battuta la concorrenza del Manchester United, che s'è defilato già da qualche giorno, e soprattutto dell'Everton. I toffees, dopo aver promesso al ragazzo di portarlo subito in prima squadra, hanno poi prospettato per lui dapprima una soluzione in prestito per poi aggregarlo in rosa dalla prossima stagione. Il Brighton, invece, lo inserirà subito nel gruppo di Graham Potter, e con questa prospettiva ha sbaragliato la concorrenza.