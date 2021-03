tmw Porto, offerta al rialzo per trattenere Otavio

Nuova offerta al rialzo da parte del Porto per il suo trequartista Otavio che aveva il contratto in scadenza con i Dragoes. I lusitani hanno fatto pervenire all’entourage del calciatore una nuova offerta superiore a livello economico a quelle che erano pervenute sino ad ora dai club interessati in Serie A e in Premier League.