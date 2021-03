tmw PSG, nuovi contatti per il rinnovo di Neymar fino al 2025: le ultime

Neymar e il PSG, lavori in corso per continuare insieme. Questo mese può essere importante per arrivare alla fumata bianca. Contatti tra le parti per trovare l’intesa definitiva. Da stabilire se il rinnovo sarà fino al 2025 oppure fino al 2024 con opzione per un’altra stagione. Il PSG si muove e conta di chiudere. E presto per Neymar potrebbe essere tempo di nero su bianco...