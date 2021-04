tmw Thauvin testimonial per Messico 2026? Offerta shock del Tigres, il giocatore riflette

Florian Thauvin rischia di essere il testimonial per la Mexican League da qui al 2026. Il Tigres, che ha giocato la finale di Mondiale per Club a Doha contro il Bayern Monaco, dopo avere tesserato qualche anno fa Gignac ha intenzione di pescare nuovamente dalla Ligue 1. Così l'ala dell'Olympique Marsiglia, sempre nel mirino di Milan, Atletico Madrid e Siviglia, rischia di fare una scelta di vita.

OFFERTA SHOCK - Thauvin guadagna ora 2,8 milioni di euro netti all'anno, ma il Tigres ha presentato ieri una proposta con cifre davvero fuori mercato per le squadre europee. Il Mondiale che si giocherà in Messico nel 2026 è un traino per tutta la lega, tanto che i vertici lo vorrebbero come testimonial e figura di raccordo da qui alla rassegna iridata. Thauvin si è trovato spiazzato: vorrebbe giocare in un club di Champions League ma la cifra è talmente importante che potrebbe, alla fine, accettare.