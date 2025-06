Ufficiale Tomovic, 37 anni e non sentirli. Giocherà un anno al Cukaricki: "Felice della scelta presa"

Il Cukaricki ha iniziato la preparazione estiva con un rinforzo di assoluta eccezione. Il club serbo con sede a Belgrado infatti ha ufficializzato l'ingaggio di Nenad Tomovic: il difensore centrale di 37 anni, che ha militato in vari club di Serie A tra cui Fiorentina, Genoa e Lecce ha firmato un contratto di 12 mesi e giocherà nella prima divisione del campionato serbo.

Le prime parole del nuovo arrivato, che lascia così la Nea Salamis di Cipro per approdare al Cukaricki: "Sono molto felice della decisione che ho preso e del contratto firmato. Vorrei ringraziare tutti nel club che fin dal primo contatto mi hanno mostrato fiducia e rispetto. Cercherò di ricambiare con il mio comportamento fuori dal campo e, soprattutto, con le prestazioni in campo", ha dichiarato in primo luogo Tomović. "Devo ammettere che non è stata una decisione facile, soprattutto dal punto di vista familiare, tornare in Serbia. Ma è arrivata l’offerta del Cukaricki, che ha reso tutto più semplice. Sono molto felice per questo, e spero che sarà un anno di successo".

Tomovic ha poi raccontato di non ricordare l'ultima volta che è passato per lo stadio di Banovo Brdo. Ma era il 14 settembre 2008, quando ha affrontato i bianconeri con la maglia della Stella Rossa (finì 2-2): "Sinceramente, non ricordo nemmeno l’ultima volta che sono stato qui e ho giocato su questo campo. Ma eccomi di ritorno, e credo che sarà una stagione positiva, sia per me che per il club".