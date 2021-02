Tottenham-Burnley, le pagelle: Bale brilla come ai bei tempi, Kane timbra il cartellino

Tottenham-Burnley 4-0

Marcatori: 2' Bale, 14' Kane, 31' Moura, 55' Bale

TOTTENHAM

Lloris 6,5 - Spettatore non pagante, fa giusto un po' di giropalla.

Aurier 6 - Commette qualche errore, con alcuni scarichi pericolosi. Accompagna, però, bene la manovra.

Dall'81' Doherty sv -

Sanchez 6,5 - Sicuro in copertura, non butta mai via il pallone in impostazione.

Alderweireld 6,5 - Coadiuva bene il compagno di reparto, chiude bene su Rodriguez e Vydra.

Reguilon 7 - Un'ala aggiunta: si sovrappone spesso per offrire lo scarico a Son e mette il suo zampino nelle azioni dei gol.

Ndombele 6 - Sembra un po' appannato in mediana, probabilmente si trova più a suo agio nel ruolo di falso trequartista. gara comunque positiva.

Hojbjerg 7 - Recupera un sacco di palloni, ed è abile a ribaltare il fronte.

Bale 8 - Per la prima volta dopo anni torna il Bale che tutti conoscevamo: vederlo giocare oggi è stato un piacere per gli occhi.

Dal 71' Lamela 6 - Spreca qualche chance, ma in generale dà una mano in fase di controllo del risultato.

Moura 7 - Gol e proiezione offensiva costante: un'ottima prestazione.

Dal 66' Alli 5,5 - Ha smarrito se stesso, il talento e le qualità non sono in discussione ma l'atteggiamento spiega perché Mourinho lo consideri sempre meno.

Son 6,5 - Un po' troppo impreciso ed egoista negli ultimi 30 metri, ciò nonostante è abile quando apre su Bale per il gol del poker.

Kane 7,5 - Movimenti, gol e progressione continua. Centravanti completo.

BURNLEY

Pope 6,5 - Sembra un voto eccessivo per un portiere che ha preso 4 gol: fidatevi, non è così. Il passivo poteva essere molto più pesante.

Lowton 5 - Non riesce a chiudere in difesa, non si rende pericoloso davanti se non con qualche cross dalla trequarti.

Tarkowski 5 - Sfortunato, a tratti, come nel caso del gol di Lucas: la concentrazione però non è dei giorni migliori.

Mee 5,5 - Cuore da capitano, ci prova a suonare la carica e a farsi vedere su corner ma non è proprio giornata.

Taylor 4 - In completa balia degli avversari. Bale fa quello che vuole nell'uno contro uno.

Brownhill 5 - Invisibile, non tocca mai dei palloni concretamente pericolosi.

Cork 4,5 - Non accorcia mai verso la difesa nelle azioni avversarie.

Dall'80' Stephens sv -

Westwood 5 - Un po' meglio del compagno di reparto, ma comunque troppo timido in impostazione.

McNeil 5,5 - Sbaglia alcune scelte, ma ha il merito di proporsi talvolta in avanti.

Vydra 6,5 - Si sbatte un sacco, magari è impreciso in alcune circostanze ma ci mette tanto cuore.

Dal 73' Wood sv -

Rodriguez 6 - Stesso discorso fatto per Vydra: forse un po' meno costante, ma comunque positivo.

Dall'88' Richardson sv -