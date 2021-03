Tra poco Atletico-Real: Ramos non ci sarà ma continua ad allenarsi per rientrare a breve

Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, non sarà in campo nel derby contro l'Atlético di questo pomeriggio, ma ha sfruttato il giorno di riposo per allenarsi. Il difensore continua a lavorare per recuperare dall'infortunio e, come emerge dai social, si prepara a sostenere i compagni di squadra... con un look piuttosto selvaggio.