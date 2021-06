Tra Solskjaer e van de Beek servirà un chiarimento: l'ex Ajax pronto a lasciare lo United

Donny van de Beek, dopo l'Europeo, discuterà con Ole Gunnar Solskjaer per capire quale potrà essere il suo ruolo in futuro. Il centrocampista olandese è stato acquistato un anno fa dal Manchester United per 45 milioni di euro ma non è riuscito a imporsi nella sua prima stagione a Old Trafford. Solo quattro presenza da titolari e pochissime possibilità di mettersi in mostra; così, riporta The Telegraph, sarà necessario un chiarimento con il manager norvegese prima dell'inizio della prossima stagione e a questo punto non è esclusa la cessione.