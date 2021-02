Tre gol in quattro gare per Jovic, il ds dell'Eintracht: "Riacquistarlo? Sognare è sempre lecito"

Tre gol in quattro partite con l'Eintracht Francoforte, Luka Jovic è tornato e non vuole più fermarsi. A parlare del rendimento e del futuro dell'attaccante arrivato in prestito dal Real Madrid in questa finestra di mercato è stato il ds rossonero Fredi Bobic, intervistato da Sky Sports News: "Riacquistare Jovic? Sognare è sempre lecito. Abbiamo una buona relazione col Real Madrid e a gennaio abbiamo trovato un accordo positivo per entrambi. Nessuno oggi può dire però cosa succederà quest'estate, è tremendamente difficile fare previsioni in questo momento".

Jovic, venduto proprio dall'Eintracht al Real Madrid per 60 milioni di euro più bonus nell'estate 2019, è appena tornato a Francoforte con la formula del prestito con diritto di riscatto.