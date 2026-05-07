Tripletta di Joao Felix e il gol 971 di Ronaldo: Al Nassr a +5 dall'Al Hilal e a un passo dal titolo
La tripletta di Joao Felix e il gol di Cristiano Ronaldo permettano all'Al Nassr di respirare e di battere a domicilio l'Al Shabab per 2-4. Un successo che permette alla formazione gialloblu saudita di staccare nuovamente l'Al Hilal di Simone Inzaghi e di portarsi a cinque punti di vantaggio a due gare dalla fine, nonostante la partita in più. Per Cristiano Ronaldo di tratta della rete numero 971 della sua carriera, sempre più vicino al traguardo dei 1000 gol distante appena 29 lunghezze.
Questa la classifica aggiornata
Al Nassr (32 partite giocate) — 82 punti
Al Hilal (31) — 77
Al Ahli Saudi (31) — 72
Al Qadsiah (31) — 68
Al Taawoun (31) — 52
Al Ittihad (30) — 49
Al Ettifaq (31) — 46
Neom SC (31) — 41
Al Fayha (31) — 38
Al Hazem (31) — 38
Al Khaleej (31) — 37
Al Fateh (31) — 33
Al Shabab (31) — 32
Al Kholood (31) — 31
Damac (31) — 26
Al Riyadh (31) — 23
Al Okhdood (31) — 16
Al Najma (31) — 12