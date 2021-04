Triplice fischio per Webb: sposa la collega Steinhaus che ha scritto la storia degli arbitri

Lo storico arbitro internazionale Howard Webb, inglese che ha diretto anche la finale dei Mondiali nel 2010 e che si è ritirato da poco, è convolato a nozze con Bibiana Steinhaus, passata alla storia perché nel 2017 è stata il primo arbitro donna a dirigere in uno dei top 5 campionati europei, ovvero la Bundesliga. Pur essendosi ritirata l'anno scorso, sta continuando la carriera in ambito arbitrale come assistente VAR. I due, entrambi poliziotti nella vita fuori dal campo, si sono sposati il mese scorso con una cerimonia molto ristretta e senza ospiti a causa delle normative per il Covid.