Tuchel: "I medici mi uccideranno, ma credo che Kovacic sarà disponibile per il ritorno col Real"

vedi letture

Nella conferenza stampa di ieri, Thomas Tuchel ha parlato anche delle condizioni di Mateo Kovacic, che salterà la sfida d'andata contro il suo ex Real Madrid: "Non ci sono novità: non ci sarà, ma il resto della squadra è a disposizione . Sperare che rientri nella partita contro il Fulham, in mezzo alle sfide contro il Real Madrid, ma non abbiamo certezze. I fisioterapisti e lo staff mi uccideranno, ma penso che sia possibile, è un obiettivo realistico" . Il centrocampista croato è fuori da dieci giorni a causa di un infortunio al tendine del ginocchio, rimediato contro il Porto.