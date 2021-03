Turchia, 30° turno: Babacar-gol nel poker dell'Alanyaspor. Cade il Karagumruk degli italiani

El Khouma Babacar in gol nel neto successo dell'Alanyaspor (4-0) sull'Antalyaspor, partita valida per il 30° turno di Super Lig turca. Nel pomeriggio successi anche per il Rizespor sull'Hatayspor (1-0) e del Sivasspor sul Karagumruk sempre per 1-0. Da segnalare per gli ospiti la presenza di Viviano, Biglia, Castro, Bertolacci e Borini. Alle 17 tocca al Galatasaray, impegnato sul campo del Kayserispor.

Classifica:

Besiktas 63

Galatasaray 58

Fenerbahçe 58

Trabzonspor 51

Alanyaspor 49

Hatayspor 46

Gaziantep 43

Karagumruk 41

Goztepe 39

Sivasspor 37

Antalyaspor 36

Konyaspor 32

Yeni Malatyaspor 31

Kayserispor 31

Rizespor 31

Kasimpasa 30

Basaksehir 29

Ankaragucu 26

Erzurum BB 26

Denizlispor 24

Genclerbirligi 21