Tutti pazzi per Lepaul: sull'attaccante del Rennes c'è anche il Napoli, ma lui chiude al trasferimento

Il Rennes è una delle rivelazioni di questa stagione di Ligue 1 e tra i principali protagonisti c’è sicuramente Esteban Lepaul, attaccante classe 1998 che sta attirando sempre più attenzioni a livello europeo grazie alle sue prestazioni.

Con 19 gol all’attivo, il centravanti francese è attualmente in testa alla classifica marcatori e appare difficile che possa essere raggiunto nella corsa al titolo di capocannoniere. Numeri importanti che non sono passati inosservati, visto che come riportato da Foot Mercato, anche il Napoli e l’Atletico Madrid avrebbero chiesto informazioni sul giocatore.

Il Rennes, dal canto suo, valuta il suo cartellino intorno ai 30 milioni di euro, ma Lepaul sembra avere le idee molto chiare sul proprio futuro. "Il mio obiettivo è restare al Rennes. Ho ancora traguardi importanti da raggiungere qui. Penso che il passo successivo della mia carriera sia disputare un’intera stagione con un club impegnato nelle competizioni europee, e questa è la soluzione ideale per me. Ora devo dimostrare il mio valore anche in Europa", ha dichiarato l’attaccante francese.