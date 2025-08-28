Ufficiale Il Rennes compra bomber Lepaul: "Sento di aver fatto un passo importante in carriera"

"Sono stato accolto molto calorosamente da tutti all'interno del club. La prima impressione è stata ottima, anche grazie alla scoperta di questo nuovissimo centro di allenamento, davvero di altissima qualità". Parla così Esteban Lepaul, punta centrale francese classe 2000 che ha lasciato l'Angers per rimanere sempre in Ligue 1 ma fare il salto al Rennes, dopo un'operazione sigillata da 13,5 milioni di euro. Il giocatore si è legato al club con un contratto valido fino al 2029. L'anno scorso con la maglia dell'Angers ha segnato 13 gol complessivi in 31 partite, Coppa di Francia inclusa.

Comunicato ufficiale

"Lo Stade Rennais F.C. e l’Angers SCO hanno trovato un accordo per il trasferimento di Estéban Lepaul in Bretagna. Il nativo di Auxerre, formatosi a Lione, ha firmato un contratto quadriennale.

L’Alsazia – a Baldenheim e Colmar – e la Lorena con l’ASNL, sono state le prime terre calpestate da Estéban durante l'infanzia. Le cose iniziano a farsi serie a 15 anni, quando viene invitato dall’Olympique Lione a entrare nel suo centro di formazione. Il suo istinto da goleador si affina nei sette anni trascorsi con i Gones, accanto ad altri talenti del vivaio lionese come Pierre Kalulu, Georges Mikautadze o Amine Gouiri.

Non confermato nel Rodano, si accasa all’Épinal, in National 2, dove segna 5 gol in 8 partite. La stagione successiva si trasferisce a Orléans. Durante i suoi due anni nel Loiret, realizza 25 reti in 72 partite tra campionato National, N3 e Coppa di Francia. Con l’Épinal promosso in National, Estéban Lepaul ritrova i gialloblù nel 2023. Anche lì continua a segnare: 14 reti in 20 partite (12 in 16 gare di campionato). L’Angers fiuta il colpo e ingaggia il miglior marcatore del National a metà stagione.

Nei campionati superiori, conferma le sue doti da finalizzatore e realizza 17 gol in 50 partite. Lo stadio Raymond Kopa ha imparato ad apprezzare, nel corso dei suoi 19 mesi ad Angers, sia il giocatore sia l’uomo. Due settimane fa, tra il pubblico del Roazhon Park in occasione della sfida contro l’Olympique Marsiglia, Estéban Lepaul ha avuto un assaggio delle emozioni che potrà regalare ai tifosi rennais. Il nostro nuovo numero 9 potrebbe essere convocato per il match di domenica contro l’Angers. Benvenuto Estéban!".

Le prime parole di Lepaul da nuovo arrivato

"Sono stato accolto molto calorosamente da tutti all'interno del club. La prima impressione è stata ottima, anche grazie alla scoperta di questo nuovissimo centro di allenamento, davvero di altissima qualità. C’è tutto il necessario per lavorare bene. Sento di aver compiuto un passo importante nella mia carriera. Conosco le idee di gioco dell’allenatore e credo che sia un progetto nel quale posso esprimermi al meglio".