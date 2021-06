Tutto pronto per il ritorno in Europa di Gerson: il brasiliano è atteso domenica a Marsiglia

Il centrocampista brasiliano Gerson è pronto a tornare in Europa dopo le avventure con le maglie di Roma e Fiorentina. L'Olympique Marsiglia ha infatti raggiunto l'accordo col Flamengo per l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista classe '97 che domenica - scrive 'RMC Sport' - sarà nella città francese per dare il via alla sua nuova avventura.