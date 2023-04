Quarantadue anni da compiere a luglio e nessuna voglia di fermarsi. Anderson Luis de Carvalho, detto Nené, ex giocatore del PSG e del Monaco, continuerà la sua carriera in Brasile: il trequartista, che ha giocato le ultime due stagioni nel Vasco da Gama, ha firmato fino al 31 dicembre con lo Juventude, club di seconda divisione.

Com objetivos bem definidos para a Série B, o Juventude tem a felicidade de anunciar a contratação do meia Nenê. Ídolo do Vasco, chega ao Jaconi para conquistar mais uma torcida em sua incrível carreira.

O atleta chega nesta quinta para assinar contrato com o Ju#NenêJaconero pic.twitter.com/yZAmkJK9FB

