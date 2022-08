ufficiale Alcacer e una telenovela incredibile. Annunciato di nuovo dallo Sharjah

vedi letture

Stavolta sì, non ci sono dubbi: Paco Alcacer è ufficialmente un nuovo giocatore dello Sharjah, squadra degli Emirati Arabi Uniti. È stata una vera e propria telenovela quella attorno al destino del 28enne attaccante, prima annunciato in prestito al team arabo, salvo poi veder smentita la notizia. Dopo la risoluzione con il Villarreal, è arrivato il definitivo annuncio del suo ingaggio, stavolta a titolo definitivo e a costo zero. Alcacer ha sottoscritto un triennale.