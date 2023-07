ufficiale Alexandre Blessin riparte dal Belgio. Ha firmato con l'Union Saint-Gilloise

Alexandre Blessin torna in Belgio. L'ex tecnico del Genoa è infatti il nuovo allenatore dell'Union Saint-Gilloise: "Abbiamo offerto un nuovo contratto a Karel Geraerts ma non è stato trovato alcun accordo tra le due parti. Nonostante l'attuale accordo, non abbiamo ritenuto che il suo impegno fosse sufficiente per proseguire la collaborazione”, aveva scritto il club lo scorso 21 giugno, ufficializzando la separazione con il tecnico che sembrava aver trovato un accordo con lo Strasburgo (che poi ha scelto Patrick Vieira).

Adesso tocca a Blessin: "Il tedesco Alexander Blessin (50 anni) ha firmato un contratto di due stagioni come allenatore al Parc Duden. Blessin ha allenato in precedenza Oostende e Genoa. Con l'attuale staff tecnico, il tecnico prenderà in carico il gruppo dei giocatori da mercoledì 5 luglio" .