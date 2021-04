ufficiale Anderlecht, per la prossima stagione preso l'israeliano Refaelov

L'Anderlecht ha reso noto l'acquisto di Lior Refaelov per la prossima stagione. L'attaccante israeliano, 35 anni, arriva a parametro zero una volta che scadrà il suo contratto con l'Anversa. In questa stagione ha realizzato 14 reti e servito 12 assist in 43 partite, considerando tutte le competizioni.