ufficiale Argentina, il presidente AFA annuncia il rinnovo di Scaloni fino ai Mondiali 2026

Lionel Scaloni sarà il commissario tecnico della nazionale argentina almeno fino ai Mondiali del 2026. La conferma ufficiale arriva dal presidente della federcalcio (AFA), Claudio Tapia, che con un tweet ha così annunciato: "Sono orgoglioso di dirvi che abbiamo trovato l'accordo per il prosieguo di Lionel Scaloni come allenatore dell'Argentina fino ai Mondiali del 2026. Continuiamo a scommettere sul progetto globale delle selezioni". 44 anni, noto al calcio italiano per aver vestito le maglie di Lazio e Atalanta, Scaloni è divenuto ct dell'albiceleste nel 2018 in sostituzione di Jorge Sampaoli. Inizialmente chiamato come traghettatore, Scaloni ha poi conquistato la fiducia della Federazione, guidando la seleccion alla Copa América del 2019, fermandosi alle semifinali e all'edizione del 2021 vinta proprio dall'Argentina, tornata sul tetto del Sudamerica dopo 28 anni. L'Argentina parteciperà a Qatar 2022 ed è inserita nel Gruppo C con Arabia Saudita, Messico e Polonia.