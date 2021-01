UFFICIALE: Arsenal, arriva un nuovo portiere. Preso l'australiano Ryan dal Brighton

L'Arsenal rende noto con un comunicato ufficiale l'arrivo di Mathew Ryan, portiere australiano di 28 anni. Arriva in prestito dal Brighton fino al termine della stagione.

👋 Welcome to The Arsenal, @MatyRyan!

The @Socceroos keeper joins us on loan from @OfficialBHAFC until the end of the season 🤝

— Arsenal (@Arsenal) January 22, 2021