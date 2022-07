ufficiale Aston Villa, il 36enne Ashley Young non si ferma. L'ex Inter rinnova fino al 2023

Ashley Young di ritiro non vuole neanche sentir parlare. Il laterale inglese, ex fra le altre dell'Inter, ha rinnovato per un'altra stagione il suo contratto con l'Aston Villa. Il 36enne in questo 2021-22 ha collezionato ben 25 presenze con 2 assist.

Questo l'annuncio ufficiale dei Villans: