ufficiale Atlanta batte i record di spesa e prende il crack argentino Thiago Almada dal Velez

La MLS continua a essere la destinazione preferita per i migliori talenti argentini. Il vento del mercato sta cambiando e la lega americana, come fatto con Alan Velasco che ha scelto FC Dallas battendo i record di spesa per il club texano, ha convinto anche il crack Thiago Almada a dire yes. Addio Velez Sarsfield, l'intesa è ufficiale: uno dei migliori talenti del calcio albiceleste come il 2001 di Buenos Aires è ufficialmente un giocatore del club rossonero.