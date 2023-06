Ramy Bensebaini è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Il laterale classe 1995 era in scadenza col Borussia Monchengladbach e ha trovato un accordo col Borussia giallonero per le prossime quattro stagioni, andando a sostituire il partente Raphael Guerreiro.

Questo l'annuncio ufficiale sulla nuova avventura dell'algerino:

Borussia Dortmund have completed the signing of Ramy Bensebaini from @borussia_en 🤝 pic.twitter.com/AArE9VVKhC

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 5, 2023