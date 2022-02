Alla fine è Fedor Chalov il sostituto di Arthur Cabral. L'attaccante russo è un nuovo giocatore del Basilea. 23 anni, si trasferisce in prestito dal CSKA Mosca: "Sono felice di aver firmato per il Basilea, club di tradizione conosciuto a livello internazionale" sono le prime parole rilasciate dallo stesso giocatore.

FC Basel is pleased to announce the signing of 23-year-old Russian striker Fedor Chalov on loan from @PFCCSKA_en with immediate effect.#SaliChalov #FCBasel1893 #MirSinBasel pic.twitter.com/U6uW0sFFpH

— FC Basel 1893 🇬🇧 (@FC_Basel_en) February 1, 2022