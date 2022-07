ufficiale Bastien riparte dall'Inghilterra. L'ex Avellino e Chievo è del Burnley

Qualcuno lo ricorderà per dei trascorsi in Italia tra Avellino prima e Chievo poi, ma adesso per il centrocampista belga-congolese Samuel Bastien (classe '96) si aprono le porte del campionato inglese. È infatti a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Burnley: il club di Championship l'ha acquistato a titolo definitivo dallo Standard Liegi, mettendolo sotto contratto fino al 30 giugno 2025.