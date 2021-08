ufficiale Belgio, Thierry Henry torna a far parte dello staff del ct Roberto Martinez

Thierry Henry torna a far parte dello staff di Roberto Martinez. Lo rende noto la Federcalcio belga che specifica come l'accordo sarà in vigore fino al termine dei Mondiali in Qatar. 44 anni, Henry aveva lasciato l'incarico di assistente del ct dei diavoli rossi per tentare l'avventura da allenatore capo del Monaco prima e del Montreal poi.